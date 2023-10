Cosenza, droga e lesioni. Rintracciato all’Autostazione, dovrà scontare i domiciliari

COSENZA – La misura è stata eseguita nell’ambito dei servizi disposti dal Questore, Giuseppe Cannizzaro, tesi in particolare al contrasto al traffico di droga nelle aree maggiormente interessate da tale criticità nonché alla salvaguardia delle fasce più deboli e i servizi di prevenzioni su piazza Autolinee.

Nella serata di ieri, la Squadra Mobile ha eseguito un’Ordinanza di Esecuzione per la misura alternativa della detenzione domiciliare, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Terni, nei confronti di un cittadino straniero resosi responsabile dei reati di stupefacenti e lesioni personali, commessi nel Comune di Terni nell’ottobre del 2020.

L’uomo è stato rintracciato in piazzale delle Provincie, all’autostazione, nel frangente in cui stava salendo a bordo di un pullman al fine di far perdere le proprie tracce ed è stato poi sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.