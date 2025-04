Cosenza, donna rischia di soffocare: gli salva la vita un poliziotto della Digos

- Advertisement -

COSENZA – Il Sindaco Franz Caruso ha espresso la sua gratitudine e le sue congratulazioni nei confronti del Commissario della Polizia di Stato, Franco Gagliardi, per avere, quest’ultimo, nelle scorse settimane, grazie alla tempestività del suo intervento, soccorso prontamente una cittadina che aveva accusato un malore in Piazza dei Bruzi, a due passi dalla sede del Municipio, mentre era in corso l’evento pubblico “Carovana della Uil – contro il precariato”, salvandole la vita. I fatti risalgono a qualche settimana fa, quando al termine della manifestazione della UIL, durante un rinfresco che era stato offerto dagli organizzatori in Piazza dei Bruzi a tutti i convenuti, una insegnante che aveva accompagnato la sua scolaresca all’evento, era stata colta da malore, manifestando chiari sintomi da soffocamento, dovuti evidentemente a qualcosa che aveva ingerito e che le impediva di respirare.

E’ stato a quel punto che il Commissario della Polizia di Stato, Franco Gagliardi, in servizio presso la DIGOS della Questura di Cosenza, ha raccolto le invocazioni di aiuto provenienti da alcune persone che si erano accorte dell’accaduto. Resosi conto della gravità della situazione, il Commissario di Polizia si è immediatamente prodigato ad intervenire e a praticare alla signora in pericolo di vita la manovra di Heimlich che ha consentito di rianimarla, favorendone la respirazione e a riprendere coscienza. L’assistenza del Commissario Gagliardi è poi proseguita fino all’arrivo dell’ambulanza che ha, subito dopo, condotto l’insegnante in pronto soccorso per gli ulteriori accertamenti medici.

La storia a lieto fine, segnalata al Sindaco Franz Caruso ha fatto sì che il primo cittadino esprimesse la sua riconoscenza al Commissario della Polizia di Stato, in servizio presso la Digos di Cosenza. “Mi congratulo con il Commissario Gagliardi – ha sottolineato Franz Caruso – per il suo encomiabile gesto che ha consentito di salvare la vita ad una nostra concittadina. L’intervento dell’ufficiale della Polizia di Stato – ha aggiunto Franz Caruso – si è rivelato provvidenziale ed è il segno tangibile di una generosità d’animo e di una prontezza di spirito che in una situazione di pericolo, come quella che si era creata, sono state determinanti. L’Amministrazione comunale che mi onoro di guidare e rappresentare – ha aggiunto il primo cittadino – è particolarmente fiera di poter quotidianamente contare sull’impegno e l’abnegazione degli operatori della Polizia di Stato che con solerzia, attenzione e uno spiccato senso del dovere, vigilano, nell’espletamento delle loro funzioni, sulla sicurezza e l’incolumità dei nostri concittadini. Con l’occasione, eguale gratitudine esprimo al Questore, Giuseppe Cannizzaro, al quale dico che è importante che l’istituzione Comune riconosca il valore delle donne e degli uomini della Polizia di Stato che fanno enormi sacrifici ed ai quali non sempre viene riconosciuta la giusta attenzione per la meritoria attività che svolgono”.