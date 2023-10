Cosenza, ragazza di 21 anni ferita con un colpo di pistola nel centro storico: è grave

COSENZA – Dramma nel centro storico di Cosenza. Intorno alle 23 di ieri sera una giovane di 21 anni, di origine romena, è stata ferita al volto da un colpo di pistola calibro 7.65 esploso da un uomo. La giovane, dopo l’accaduto, è stata soccorsa e accompagnata da due persone al Pronto soccorso dell’ospedale Annunziata di Cosenza dove, secondo quanto emerso, versa in condizioni critiche. Nella notte è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico.

Secondo quanto emerso si sarebbe trattato di un incidente avvenuto mentre la giovane era in casa di alcuni connazionali, che l’hanno poi portata in ospedale. Al vaglio anche eventuali responsabilità da parte del proprietario dell’appartamento nel quale, pare fossero custodite non adeguatamente alcune armi, tra cui quella che ha ferito la giovane, appartenenti al padre defunto.

Sul posto gli agenti della Polizia Scientifica e della Squadra Mobile della Questura di Cosenza sotto il comando del nuovo Questore, Giuseppe Cannizzaro, che hanno lavorato tutta la notte per ricostruire la dinamica dell’accaduto e raccogliere elementi utili alle indagini. La Polizia ha già raccolto diverse testimonianze che potrebbero essere determinanti per risalire al responsabile.