Cosenza, donna cade e rimane bloccata in casa: salvata dai Vigili del Fuoco

- Advertisement -

COSENZA – Attimi di apprensione nel primo pomeriggio in pieno centro a Cosenza, nei pressi di Piazza Bilotti, dove una signora è rimasta bloccata all’interno del proprio appartamento dopo una caduta accidentale.

A dare l’allarme è stata la sorella della donna, che, non riuscendo più a mettersi in contatto con lei, ha segnalato la situazione ai soccorsi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno forzato la porta d’ingresso per consentire l’accesso all’abitazione.

Una volta entrati, i soccorritori hanno trovato la signora a terra, impossibilitata a muoversi. Dopo le prime cure, la donna è stata affidata alle mani dei sanitari della Misericordia di Cosenza, che l’hanno trasportata in ospedale per i dovuti accertamenti sanitari.

Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, la situazione si è risolta nel migliore dei modi. Le condizioni della donna, secondo quanto si apprende, non desterebbero particolare preoccupazione.