Cosenza, domani si esibirà la Fanfara del Primo Reggimento Bersaglieri

COSENZA – Il sindaco Franz Caruso darà il via alle iniziative natalizie domani, sabato 9 dicembre, alle ore 17:00 nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi ospitando la Fanfara del Primo Reggimento Bersaglieri che si esibirà in omaggio alla città per Corso Mazzini. A Palazzo dei Bruzi, con il Primo Cittadino daranno il benvenuto alla fanfara del Primo Reggimento dei Bersaglieri anche assessori e consiglieri comunali e sarà l’occasione più propizia per un primo brindisi augurale con tutta la famiglia di dirigenti e dipendenti comunali che quotidianamente operano a servizio dei cosentini.

“E’ per me motivo di orgoglio ospitare la fanfara del 1° Reggimento Bersaglieri, storico reparto dell’Esercito italiano di cui ha rappresentato e rappresenta un fiore all’occhiello anche per la nostra città”. E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso che prosegue: ” Trascorreremo insieme un momento di serenità e di vicinanza nel più magico momento dell’anno e sarà per me un’occasione per ringraziare personalmente gli assessori, i consiglieri comunali, i dirigenti e dipendenti tutti per il prezioso impegno che quotidianamente profondono a servizio della nostra comunità. Insieme a tutti loro daremo l’avvio alle iniziative natalizie e faremo gli auguri più sinceri e sentiti ai nostri concittadini”.