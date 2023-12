Cosenza, domani sarà accesso l’albero di Natale alto 15 metri

COSENZA – Una delegazione del Comitato Spontaneo di imprenditori cosentini che si sono resi disponibili a collaborare con l’Amministrazione Comunale per il rilancio dell’immagine della città e che, a tal fine, per le festività natalizie hanno sostenuto i costi delle luminarie e di altre iniziative, saranno ricevuti, giovedì 7 dicembre, alle ore 16.30 a Palazzo dei Bruzi dal sindaco, Franz Caruso. Insieme a loro il Primo Cittadino si recherà, in una lunga passeggiata su Corso Mazzini, all’albero di 15 metri posizionato in prossimità di Piazza Bilotti per accenderlo ed iniziare i festeggiamenti del Santo Natale.

“Sarà un momento bello e simbolico – ha affermato il sindaco Franz Caruso – di vicinanza alla nostra comunità, che deve essere sempre più coesa ed amalgamata. Soprattutto faremo passare il messaggio per il quale mi batto da anni e che parla un linguaggio chiaro di rispetto e tutela della città, dei suoi luoghi simbolo, delle sue piazze, delle sue strade perché essa è casa nostra, è casa dei cosentini. Solo attraverso l’unione di intenti ed un forte spirito collaborativo tra l’Amministrazione Comunale, che intende essere sempre più trasparente e partecipata, e la sua comunità, cittadini, associazioni, imprenditori, professionisti e quant’altro, riusciremo a portare avanti un’azione vincente nell’interesse del bene pubblico e di Cosenza. In questa ottica si inserisce la sinergia instaurata con la classe imprenditoriale che, dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, si rafforza in questo Natale 2023 per diventare strutturale per l’intero arco dell’anno“.

“L’obiettivo comune è il rilancio dell’immagine di Cosenza attraverso una strategia di marketing territoriale efficace e funzionale – conclude il sindaco Franz Caruso – che rilanci Cosenza e la proietti in un futuro migliore, di progresso e sviluppo non solo a livello economico ma anche e soprattutto a livello culturale e sociale”.