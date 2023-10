Cosenza, domani la lettura del decreto di Venerabilità di don Gaetano Mauro

COSENZA – L’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano e la congregazione dei Pii operai catechisti rurali (Ardorini) annunciano con gioia la presentazione del Decreto pontifico di venerabilità del loro fondatore il decano Gaetano Mauro. La celebrazione si terrà domani, sabato 14 ottobre, alle ore 17, nella la Cattedrale di Cosenza, con la solenne concelebrazione eucaristica presieduta da mons. Giovanni Checchinato, arcivescovo di Cosenza – Bisignano.

Era stato dichiarato venerabile nel corso dell’Udienza concessa a Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi. Il Sommo Pontefice ha autorizzato il Dicastero a promulgare il Decreti riguardante le virtù eroiche del Servo di Dio, Gaetano Francesco Mauro, sacerdote diocesano, fondatore della Congregazione dei Pii Operai Catechisti Rurali il 19 gennaio 2023. Don Gaetano, nato il 13 aprile 1888 a Rogliano e morto il 31 dicembre 1969 a Montalto Uffugo fu una figura semplice e generosa di sacerdote diocesano che cercò di affrontare le urgenze pastorali con grande dedizione. Con fortezza e fiducia in Dio accettò e offrì la propria sofferenza al Signore.

Per l’occasione il Vescovo ha inviato alla diocesi un messaggio nel quale evidenzia “l’ardente amore sacerdotale per Cristo e per la Chiesa” dello zelante sacerdote roglianese “profeta” di una Chiesa in uscita nel quale ripercorre la vita e il carisma del Servo di Dio.

Il Superiore generale degli Ardorini, padre Salvatore Cimino, ha voluto esprimere attraverso il Settimanale diocesano Parola di Vita la gioia della congregazione: “una gioia che si radica nella testimonianza autenticamente evangelica di questo sacerdote, vissuto nel secolo scorso, che ha accolto dal Signore e fatto proprio il sogno di spendere l’intera esistenza, con gli occhi e le porte del cuore spalancati sul mondo dei più dimenticati e scartati del suo tempo e della sua terra: i giovani e i contadini”.