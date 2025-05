Cosenza, domani la benedizione e la sfilata del Moto Club Polizia di Stato di Cosenza

- Advertisement -

COSENZA – Domani, martedì 13 maggio, si celebrerà la terza edizione della benedizione dei caschi e delle moto degli associati al Moto Club Polizia di Stato di Cosenza. Il rito di benedizione avrà inizio alle ore 9.30, presso la Chiesa di San Giovanni Battista di Cosenza, dopo la Santa Messa delle ore 9.00, officiata da Don Piermaria Del Vecchio, Cappellano Provinciale della Polizia di Stato,.

All’evento prenderanno parte il Questore della provincia di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, e il sindaco della città di Cosenza, Franz Caruso. Dopo la cerimonia, i motociclisti sfileranno in corteo lungo le strade della città, per rendere omaggio al capoluogo bruzio.

Moto Club Polizia di Stato Cosenza

Il Moto Club della Polizia di Stato di Cosenza, è stato costituito nel 2023 con il fine di alimentare ulteriormente il sentimento di unione e spirito di corpo dei dipendenti della Polizia di Stato e del personale in quiescenza, oltre ad accrescere ulteriormente l’interesse dei medesimi allo svago e alla partecipazione ad iniziative di rilevanza sociale.

Alla condivisione della passione delle due ruote dei suoi associati, il Moto Club svolge anche attività sociali con iniziative improntate alla solidarietà e alla beneficenza, nel solco dei valori propri della Polizia di Stato e dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza: un esempio di come sia possibile coniugare divertimento e solidarietà, goliardia e serietà, spensieratezza e concretezza.

Per chi volesse partecipare all’evento, il ritrovo è alle ore 8.45 nel piazzale antistante la Chiesa di San Giovanni Battista.