Cosenza, domani in Cattedrale le ordinazioni sacerdotali di due giovani della comunità di Rogliano e Mendicino

COSENZA – Domani sabato 20 aprile, alle ore 18 S. E. monsignor Giovanni Checchinato presiederà la celebrazione eucaristica per le ordinazioni sacerdotali di don Mario William Rota e don Jairo Alì Paredes.

I due diaconi, ordinati nell’autunno del 2022, verranno ordinati presbiteri per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di mons. Giovanni Checchinato, Don Rota proviene dall’unità pastorale di San Pietro-Santa Lucia di Rogliano, mentre don Paredes è di origine venezuelana e ha vissuto l’esperienza di fraternità e di missione presso il seminario “Redemptoris Mater”. Hanno studiato presso l’Istituto Teologico Cosentino del seminario “Redemptoris Custos” di Cosenza.

Presiederanno per la prima volta l’Eucarestia nelle comunità di provenienza di Rogliano e a Mendicino il 21 aprile prossimo. La celebrazione collegata alla IV domenica di Pasqua, del Buon Pastore, sarà presieduta da una Veglia vocazionale, sempre in Cattedrale, alle ore 20.30 di venerdì 19 aprile, in vista della 59 giornata mondiale di preghiera per le vocazioni.