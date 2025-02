Cosenza, domani il sindaco Caruso nominerà il nuovo vicesindaco

- Advertisement -

COSENZA – Il Sindaco Franz Caruso ufficializzerà, domani, giovedì 20 febbraio, la nomina del nuovo vicesindaco. Nonostante non ci sia ufficialità è Maria Locanto la figura proposta dal Pd e che Franz Caruso con tutta probabilità ufficializzerà domani in Comune. In una una conferenza stampa convocata alle ore 15,00 nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi. Stanto a indiscrezioni trapelate in queste ore, il sindaco di Cosenza affiderà la delega del settore ambiente al nuovo vicesindaco.