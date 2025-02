Cosenza, domani i funerali di Francesco Occhiuto. Il sindaco Caruso proclama il lutto cittadino

- Advertisement -

COSENZA – Si svolgeranno domani pomeriggio alle 17:30 (al termine dell’autopsia che verrà effettuata domani mattina), nella Parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa di viale Cosmai, i funerali di Francesco Occhiuto, 30 anni, figlio del senatore Mario, di Forza Italia, e nipote del presidente della Regione Calabria, Roberto, morto dopo essere precipitato dall’ottavo piano dell’edificio di Viale Mancini, a Cosenza in cui viveva con la famiglia. Il decesso del giovane è avvenuto nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, dove era arrivato in gravissime condizioni e dove i medici, fino all’ultimo, hanno tentano di salvare la vita al maggiore dei tre figli del senatore ed ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto. Un lutto e una tragedia immane che ha lasciato sgomenta un’intera comunità.

Proclamato per domani il lutto cittadino

A darne notizia il sindaco di Cosenza Franz Caruso che per la giornata di domani ha proclamato il lutto cittadino, per «manifestare in modo tangibile il profondo cordoglio dell’intera comunità cosentina e la vicinanza di tutta l’Amministrazione comunale alla famiglia Occhiuto per la scomparsa, improvvisa e drammatica, del loro amato congiunto».