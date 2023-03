Cosenza, disservizio all’acquedotto Abatemarco. Niente (o poca) acqua in città

COSENZA – Ancora problemi di acqua in città per un problema sull’acquedotto Abatemarco. Si stanno verificando riduzione della fornitura idrica (in alcune zone l’acqua manca completamente) per un disservizio all’impianto di sollevamento Nascejume causato del fermo dell’apparecchiatura elettromeccanica installata presso lo stesso impianto, nel Comune di San Donato di Ninea.

Lo ha comunicato al Comune di Cosenza la Sorical, precisando che “il personale della società è già intervenuto con il supporto dell’impresa di manutenzione elettrica per rilevare il guasto e ripristinare il funzionamento dell’apparecchiatura”. La Sorical prevede di ripristinare le ordinarie forniture in giornata. Le utenze alimentate dalla sorgente Capodacqua non sono interessate al disservizio.