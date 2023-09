Cosenza, disservizi su Pago PA: «la responsabilità non è del Comune»

COSENZA – L’Amministrazione comunale segnala alla cittadinanza che a causa di un disservizio della piattaforma MyPay Calabria, non ascrivibile in alcun modo a responsabilità del Comune, si stanno verificando delle criticità sul funzionamento del sistema di accesso ai pagamenti che i cittadini possono effettuare utilizzando la piattaforma dei pagamenti digitali “pago PA”, già da tempo operativa al Comune di Cosenza.

A tal proposito, gli uffici comunali preposti hanno già aperto una segnalazione per sottoporre il disservizio ai responsabili di MayPay Calabria. La segnalazione è stata presa in carico, ma finché la funzionalità del sistema non sarà ripristinata pienamente, si consiglia di non effettuare al momento pagamenti utilizzando la piattaforma, in attesa che la situazione si normalizzi. Si ribadisce che il disservizio che non consente all’utenza di completare i pagamenti non è da ricondurre a responsabilità del Comune di Cosenza.