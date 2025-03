- Advertisement -

COSENZA – «Il processo di rinnovo delle parking card obbligatorio dal 20 marzo 2025 solo attraverso piattaforma digitale ha creato non pochi problemi ai cittadini». È quanto dichiara in una nota Francesco Spadafora, consigliere comunale di Fratelli D’Italia. «I disagi- spiega – oltre al mal funzionamento della piattaforma – spiega Spadafora – sono amplificati dal fatto che molti utenti sono persone anziane e non possiedono SPID o CIE digitale, strumenti indispensabili per accedere alla piattaforma. Questa barriera tecnologica esclude di fatto una parte significativa della cittadinanza dall’accesso a un servizio essenziale».

Il consigliere comunale propone quindi all’amministrazione di concedere una proroga di un mese per il rinnovo delle parking card, per ovviare ai disagi creati ma anche di trovare un modo alternativo di rinnovo per chi oggi non possiede tecnologie. «Mi auguro che l’amministrazione intervenga subito affinché la piattaforma funzioni in modo corretto ed efficiente per tutta la cittadinanza, inclusi gli anziani che hanno meno dimestichezza con gli strumenti digitali”, conclude Spadafora.