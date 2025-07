Cosenza, dirigenti scolastici in scadenza confermati. Nuovi a Castrovillari e Acri dopo le fusioni – NOMI

- Advertisement -

COSENZA – Poche novità, anzi nessuna, nelle scuole di Cosenza e provincia sulle nomine dei dirigenti scolastici in scadenza. L’ufficio scolastico regionale ha pubblicato gli elenchi (contestualmente approvati) relativi alle conferme degli incarichi ai Dirigenti scolastici in scadenza di contratto ed anche agli affidamenti degli incarichi dirigenziali a seguito della riorganizzazione scolastica (accorpamenti per il ridimensionamento). I Dirigenti scolastici non compresi negli elenchi sono confermati nella sede di incarico in continuità di servizio.

Dirigenti scolastici confermati a Cosenza e in Provincia

A Rende sono stati confermati i dirigenti Rosa Arturi al liceo scientifico “Pitagora” e Brunella Bratta al liceo classico “Gioacchino da Fiore”, mentre per l’Istituto Comprensivo la conferma è per la dirigente Simona Sansosti.

A Cosenza confermati Fiorangela D’Ippolito alla guida dell’ITI “A. Monaco” e Graziella Cammaleri alla guida dell’IIS “Todaro-Cosentino”. Conferme anche per Massimo Ciglio all’Istituto Comprensivo “Via Roma-Spirito Santo”, Maria Paola Ferraro al Comprensivo Statale “Gullo” e Marietta Iusi alla “Zumbini”.

Fusioni: due nuovi dirigenti scolastici ad Acri e Castrovillari

Due invece le new entry in provincia di Cosenza alla guida degli istituti scolastici che sono stati accorpati a seguito del piano di dimensionamento. A Castrovillari, a guidare l’Istituto Comprensivo sarà il dirigente Gianmarco D’Ambrosio mentre ad Acri, alla guida dell’istituto che include ben due licei (classico e scientifico), l’Itcg Ipsia e l’Iti è stata nominata Franca Tortorella. (QUI L’ELENCO COMPLETO)

DIRIGENTI CONFERMATI ALLA SCADENZA DELL’INCARICO – A.S. 2025/2026

Prov Scuola Comune Dirigente CS IIS CARIATI “LS-IPSC – IPSIA – ITI” CARIATI AIELLO Sara Giulia CS IC FAGNANO CASTELLO-MONGRASSANO FAGNANO CASTELLO ARDIA Gabriella CS LS “PITAGORA” RENDE RENDE ARTURI Alisia Rosa CS IIS S.G. FIORE -( L.S. – ISA – IPSIA) SAN GIOVANNI IN FIORE AUDIA Angela CS LC RENDE “DA FIORE” RENDE BARATTA Brunella CS IC TERRANOVA DA SIBARI TERRANOVA DA SIBARI BELMONTE Maria Letizia CS IIS MANCINI TOMMASI “TODARO COSENTINO” COSENZA CAMMALLERI Graziella CS IC CORIGLIANO “ERODOTO” CORIGLIANO-ROSSANO CAPALBO Ersilia Susanna CS IC AMANTEA CAMPORA – AIELLO C. AMANTEA CAVALLO Giuseppe CS IC ROSSANO “A. AMARELLI” CORIGLIANO-ROSSANO CERBINO Tiziana CS IC COSENZA “V.ROMA-SPIRITO SANTO” COSENZA CIGLIO Massimo CS IC ROSSANO I CORIGLIANO-ROSSANO COLAFATO Mauro CS IC ACRI “PADULA” – “S. GIACOMO” ACRI CURCIO Maurizio CS IC ROSSANO II CORIGLIANO-ROSSANO D’ALESSANDRO Celestina CS IC CASTROLIBERO CASTROLIBERO D’ANDREA Maria Pia CS IIS ROSSANO “ITAS-ITC” CORIGLIANO-ROSSANO DI CIANNI Annamaria CS ITI “MONACO” COSENZA COSENZA D’IPPOLITO Fiorangela CS IC TORTORA TORTORA FALZARANO Angelo CS IC COSENZA “GULLO” COSENZA FERRARO Rosa Maria Paola CS IC SANTA MARIA DEL CEDRO SANTA MARIA DEL CEDRO GRANATO Patrizia CS IIS CASTROLIBERO “LS-ITCG” CASTROLIBERO GRECO Maria Gabriella CS IC CARIATI CARIATI TURANO Alessandro CS IC BELMONTE CALABRO BELMONTE CALABRO IALLORENZI Pasqualino

Antonio CS IC COSENZA “ZUMBINI” COSENZA IUSI Marietta CS IIS ROSSANO”ITI-IPA-ITA” CORIGLIANO-ROSSANO MADERA Saverio CS IC POLO ARBERESHE LUNGRO MALETTA Gianfranco CS IC TORANO C.- S. MART.+CERZETO TORANO CASTELLO MARINO Paola CS IC AMANTEA MAMELI – MANZONI AMANTEA MAROZZO Licia CS IC MORANO CAL.- SARACENA MORANO CALABRO NICOLETTI Francesca CS IC SPEZZANO ALBANESE SPEZZANO ALBANESE PANTUSA Maria Cinzia CS IC FRANCAVILLA – CERCHIARA FRANCAVILLA MARITTIMA RUGIANO Maria Carmela CS IC PRAIA A MARE PRAIA A MARE SALSANO Marilena CS IC RENDE COMMENDA RENDE SANSOSTI Simona CS IC AMENDOLARA-ORIOLO-ROSETO C.S AMENDOLARA SCIBILIA Sergio CS IC S. GIOVANNI IN F. “G. DA FIO SAN GIOVANNI IN FIORE SMALDONE Antonio Rita CS LC SAN DEMETRIO C. SAN DEMETRIO CORONE SMERIGLIO Concetta

DIRIGENTI SCOLASTICI INDIVIDUATI A SEGUITO DI FUSIONE TRA SCUOLE

Provincia Scuola Comune Dirigente CS IC CASTROVILLARI CASTROVILLARI D’AMBROSIO Gianmarco CS IIS ACRI LC LS JULIA- ITCG FAL-IPSIA ITI ACRI TORTORELLA Franca CZ IC BADOLATO-GUARDAVALLE A. MORO BADOLATO CAROLEO Roberto CZ ICSERSALE BIANCO-PETRONA ALVARO SERSALE BRUTTO Maria RC IC CAMPO C.-S. ROBERTO SCILLA CAMPO CALABRO BRUNETTO Leonardo Giuseppe RC LICEO T. CAMPANELLA-M. PRETI FRANGIPANE REGGIO DI CALABRIA ZAVETTIERI Lucia VV I.C. “A. TEDESCHI” S. S. B. – FABRIZIA SERRA SAN BRUNO VALENZISI Giovanni