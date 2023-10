Cosenza: dimensionamento scolastico, iniziativa gruppi consiliari Pd alla Regione e alla Provincia

COSENZA – Il gruppo del Pd in Consiglio regionale insieme ai rappresentanti dem della Provincia hanno promosso per domani alle 16, al caffè Telesio, una conferenza stampa per discutere del dimensionamento scolastico.

L’incontro sarà moderato dal capogruppo a palazzo Campanella Mimmo Bevacqua prenderanno parte il vicepresidente di minoranza del Consiglio regionale Franco Iacucci eletto in provincia di Cosenza, il capogruppo alla Provincia Ferdinando De Donato, il consigliere comunale di Cosenza e dirigente scolastico Aldo Trecroci che è anche delegato all’istruzione.

«Non è più accettabile l’inerzia con la quale la Regione Calabria sta affrontando il problema nonostante altri presidenti di Regione abbiano adito le vie legali per tutelare il diritto allo studio e dire no a questo dimensionamento che cancella storie, identità e territori – spiega Mimmo Bevacqua -. Serve dunque una risposta decisa e forte da parte della politica, delle associazioni, dei sindacati, degli operatori e dei cittadini per bloccare un provvedimento dannoso e che va a colpire soprattutto il Sud, le Regioni più deboli e i territori più isolati. Invitiamo a partecipare pertanto alla conferenza stampa i dirigenti, gli operatori scolastici e gli amministratori che in questi giorni hanno manifestato la loro netta contrarietà al provvedimento».

