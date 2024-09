Cosenza, demolito il vecchio chiosco del ‘Croccantino’: «Rivocati/Riforma riprende vita»

COSENZA – “La riqualificazione di Piazza Amendola, grazie ai fondi CIS, e dell’intera area rappresenta un nuovo tassello che abbiamo aggiunto al mosaico che stiamo costruendo per ridare a Cosenza ed al suo Centro Storico il prestigio e l’attrattività che meritano e che erano stati offuscati nel recente passato. L’intervento, annunciato nel marzo 2022 alla presenza di Giulio Rapetti Mogol in occasione delle svelature delle sculture in ferro tra cui una dedicata a Battisti, è stato concluso e lo celebreremo con un evento dedicato alla Rinascita urbana e denominato RIOT”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso annunciando le manifestazioni in programma per sabato e domenica 5 e 6 ottobre nel quartiere Rivocati dove, questa mattina, è stato anche abbattuto il vecchio ed antiestetico chiosco del “Croccantino” situato tra il Liceo Della Valle e la Casa della Musica.

“Era un chiosco abbandonato da tempo – sottolinea il sindaco Franz Caruso – triste simbolo di incuria e di abbandono, su cui insisteva anche dell’ eternit e che necessitava, quindi, di essere rimosso. Si è trattato dell’ennesima operazione di bonifica dopo la rimozione della baracca abusiva di via Sertorio Quattromani, la struttura fatiscente nei pressi di piazza Loreto e dei vecchi e antiestetici tabelloni pubblicitari di via Padre Giglio, solo per fare pochi esempi”.

“Il quartiere Rivocati/Riforma – prosegue Franz Caruso – con questi interventi sta, quindi, riprendendo vita e vitalità. La nuova Piazza Amendola, infatti, fa il paio con l’effficientamento energetico della scuola di via Milelli già avvenuta con il programma Agenda Urbana in cui è inserita anche la riqualificazione del Cinema Teatro A. Tieri la cui inaugurazione è prevista entro il prossimo mese di dicembre. Tra le mie priorità, c’è anche, la risistemazione di Piazza Riforma. In questa ottica l’evento RIOT – Rinascita Urbana rappresenta la nostra vasta azione politico/amministrativa volta a ridare valore ed a rivitalizzare i quartieri popolari e fino a ieri abbandonati per promuoverne la rinascita urbana. L’ obiettivo è quello di trasformare gli spazi urbani in luoghi di incontro e di crescita, attraenti per nuovi visitatori e turisti e dove la comunità possa riunirsi per riscoprire il proprio patrimonio culturale e artistico”

RIOT- Rinascita Urbana sarà inaugurata dal sindaco Franz Caruso sabato 5 ottobre alle ore 18 a Piazza Amendola.