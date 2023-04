Cosenza: degrado nell’area dell’ex hotel Jolly, commercianti e residenti disperati

COSENZA – E’ una vera e propria bomba sociale che potrebbe esplodere a breve. Ovviamente ci riferiamo a quanto succede nei pressi dell’area dell’ex Hotel Jolly in via Lungo Crati. La struttura, lo ricordiamo, secondo il progetto originario doveva diventare il museo di Alarico, ma adesso c’è chi vorrebbe realizzare un museo auditorium o una piazzetta.

Come denunciato nei giorni scorsi, con il via vai di persone che apparterrebbero a nuclei familiari di nazionalità rumena che abitano nel centro storico, oltre ad utilizzare l’area antistante il rudere, per espletare i propri bisogni fisiologici, adesso fanno uso, sempre per ‘questioni fisiologiche’ anche del sottopasso che collega via Lungo Crati e Corso Telesio, causando un odore sgradevole.

Tutto questo ovviamente accade a pochi metri di distanza da alcune attività commerciali, ed i proprietari sono disperati, perché di questo passo c’è il rischio concreto di perdere i rispettivi clienti.

Ma c’è di più, perchè alcuni di questi incivili, come denunciato sempre da alcuni residenti della parte storica della città, si allaccerebbero abusivamente alle loro utenze elettriche, creando un disservizio a chi d’altro canto ha un regolare contratto con un gestore di energia elettrica. Anche in questo caso, nonostante le numerose segnalazioni da parte dei fruitori che giustamente vengono penalizzati da questo illecito, i tecnici dei fornitori di energia elettrica sembrerebbero essere impotenti di fronte a tutto ciò. Insomma, tutti episodi che se non si interviene in tempo potrebbero far scoppiare la classica scintilla per poi degenerare in violenza.