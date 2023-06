Cosenza: degrado nel centro storico, scattano i controlli di Polizia e Municipale

COSENZA – Dopo le segnalazioni raccolte e gli articoli pubblicati dalla nostra redazione, sono stati avviati servizi congiunti in città tra le pattuglie della Polizia di Stato e le pattuglie della Polizia Municipale. I controlli hanno riguardato situazioni di degrado urbano che comprendano anche profili di polizia giudiziaria. L’attività punta a rafforzare il potenziale operativo delle diverse forze in campo ottenendo un valore aggiunto nelle zone in cui i cittadini chiedono interventi risolutivi.

Nei giorni scorsi i poliziotti dell’U.P.G.S.P. e gli Agenti della Municipale hanno operato nel centro storico cittadino dove erano state segnalate situazioni di degrado tali da compromettere la percezione di sicurezza dei cittadini. Nel corso dei primi controlli sono state identificate 61 persone e 37 veicoli; controllati tutti i sottoposti ad obblighi di legge domiciliati nel quartiere; elevate 6 sanzioni al codice della strada ed una cittadina comunitaria, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stata sottoposta alla misura di prevenzione dell’Avviso Orale da parte del Questore di Cosenza. I servizi proseguiranno nei prossimi giorni.