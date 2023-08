Cosenza, degrado all’ex Jolly. Caruso e Gigliotti: «terminati i lavori di bonifica»

COSENZA – “Finalmente – afferma il sindaco Franz Caruso – grazie all’impegno di Francesco Gigliotti sono terminati i lavori di bonifica di un’area importante per la città, fatta oggetto delle malefatte di barbari ed incivili, che avevano reso l’intera zona, ancora cantiere, una micro discarica a cielo aperto”.

“L’intervento si inserisce nel piano di accertamento e ricognizione della città, sul suo decoro ed ordine, che sto personalmente portando avanti – prosegue Franz Caruso – per fare il punto della situazione appena gli uffici torneranno alla normalità, dopo il breve periodo di ferie ferragostano. Tra le prime azioni che porterò avanti a settembre, infatti, è inserita l’interlocuzione con la Regione Calabria per discutere e definire il progetto da realizzare in quest’area della città, che ritengo fondamentale per il futuro di Cosenza e che, soprattutto, è parte fondamentale nella costruzione di quella città smart ed a misura d’uomo che sto portando avanti. Certo non ho la bacchetta magica, le emergenze sono tante e, soprattutto, seguendo i pilastri del mio agire politico che sono, mi piace ripeterlo, trasparenza, legalità e solidarietà, bisogna rispettare una burocrazia che purtroppo ha tempi lunghi che prescindono dalla nostra volontà.

Non per questo, però, mi faccio tirare dalla giacchetta da chi interviene su talune problematiche solo per il gusto di farlo. Al contrario, vado avanti dritto nella strada intrapresa, che è quella scelta dai cittadini che mi hanno espresso il loro consenso, consapevole che già si stanno ottenendo buoni risultati. A quanti, però, con solerzia criticano l’amministrazione comunale chiedo di essere altrettanto solerti nel sostenere le buone pratiche del vivere civili e, per esempio, ora che l’area ex Jolly è finalmente ripulita ad aiutarci a farla rimanere tale anche denunciando eventuali trasgressori”.

“Ancora tanto si deve fare – conclude Franz Caruso – in ogni ambito ed in ogni settore della vita pubblica, ma anche e soprattutto dal punto di vista culturale. Perché le microdiscariche, gli atti di vandalismo e di inciviltà che si registrano quotidianamente a Cosenza in ogni parte del territorio non possono essere in alcun modo giustificati, ma al contrario condannati e perseguiti.

Anche a tal fine, non appena andrà a regime il nuovo Piano dei Rifiuti, saranno installate le fototrappole per individuare gli incolti e gli incivili, molti dei quali, peraltro, visitatori della nostra città che si prendono il gusto di buttare fuori dai finestrini le buste dei loro rifiuti. In questo contesto, infine, nel prossimo autunno dovremmo installare anche la videosorveglianza al Mab, sul Parco benessere e su altre importanti zone cittadine, grazie al finanziamento ottenuto dal ministero dell’interno”.