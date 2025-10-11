Cosenza, Daniele Fabio incanta il pubblico nella Biblioteca “M. Arnoni”. Il 7 novembre si esibirà Andrea Bauleo al pianoforte

- Advertisement -

Cosenza – Grande partecipazione nella Biblioteca “M. Arnoni” per il primo appuntamento della mini stagione musicale “Concerti in Biblioteca”, promossa dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza in collaborazione con l’Associazione Musicale “M. Quintieri”.

Protagonista della serata il maestro Daniele Fabio, che con la sua chitarra ha regalato al pubblico un’esibizione di straordinaria intensità, spaziando tra brani originali e classici del repertorio chitarristico.

La Biografia

Chitarrista, compositore e polistrumentista, diplomato in chitarra classica e composizione, ha esplorato generi che spaziano dalla musica antica al jazz, alla world music e al rock. Vincitore di numerosi concorsi internazionali, collabora con orchestre e artisti in Italia e all’estero. Le sue musiche, pubblicate da Curci Edizioni, sono eseguite in prestigiosi festival e teatri di tutto il mondo. È autore di colonne sonore e del disco “Dusofera” (Movimento Classical), e svolge attività didattica e masterclass nei conservatori italiani.

A margine dell’evento, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Claudio De Luca, ha espresso viva soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, sottolineando come “questa rassegna nasca per rispondere alla sensibilità di molti colleghi e per sperimentare nuove fruizioni di un luogo solitamente austero come la Biblioteca, che si è rivelata dotata di un’acustica straordinaria.”

La mini stagione “Concerti in Biblioteca” proseguirà il 7 novembre 2025 alle ore 18.00, sempre nella Biblioteca “M. Arnoni”, con il secondo concerto in programma: il maestro Andrea Bauleo.