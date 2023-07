Cosenza, da oggi una task-force contro allacci abusivi e furti d’acqua

COSENZA – “Sono stato informato dall’assessore Francesco De Cicco che a Sant’Ippolito, Serra Soprana, Serra Sottana, Donnici e Colle Triglio si registra una riduzione anomala nell’approvvigionamento idrico. Insieme si è deciso, pertanto, di istituire una task-force che da questa mattina ispezionerà il territorio per verificare la presenza di eventuali allacci abusivi o l’utilizzo improprio dell’acqua potabile”.

Lo afferma il sindaco Franz Caruso a seguito dell’informativa dell’assessore De Cicco sui problemi di carenza idrica che si stanno registrando con particolare riferimento nelle 5 frazioni suddette del Comune di Cosenza, dove molti residenti sono dediti alla coltivazione di orti domestici e dove sono presenti molte abitazioni con giardino annesso.

Caruso: “uso responsabile dell’acqua”

“E’ indispensabile attuare una gestione sostenibile delle risorse idriche – prosegue il sindaco Franz caruso – perché l’acqua è una risorsa in esaurimento che va rispettata e salvaguardata. Ed, infatti, la carenza di acqua dolce è divenuto un problema gravissimo anche per le aree più ricche e civilizzate del Pianeta, che, soprattutto in estate è divenuta allarmante. Per cui è necessario farne un uso responsabile, evitandone gli sprechi“.

“Invito, pertanto – conclude Franz Caruso – la cittadinanza a non utilizzare l’acqua potabile per ogni uso diverso da quello domestico, dal lavaggio di cortili e piazzali al lavaggio delle automobili all’irrigazione di orti e giardini, ecc.”.

In perfetta sintonia con il sindaco Franz Caruso, l’assessore Francesco De Cicco sottolinea: “Stiamo portando avanti un’azione puntigliosa e quotidiana per garantire un servizio idrico migliore ai cosentini che è un tema su cui mi batto da anni, consapevole della straordinaria importanza che riveste per il benessere collettivo. Non a caso mi sono adoperato per ridurre la dispersione idrica in città, azzerando, in soli 18 mesi, tutte le vecchie perdite idriche ed intervenendo prontamente anche sulle nuove. Un’azione forte e consistente che ci ha consentito di migliorare in maniera considerevole l’approvvigionamento, ottimizzando il servizio idrico nelle case dei cosentini”.

“Con la stessa determinazione – conclude Francesco De Cicco – porteremo avanti un’azione concreta attraverso la task-force istituita in collaborazione con il comandante della polizia Municipale, Scaramuzzo e con il dirigete del settore manutenzione, Francesco Giovinazzo. L’obiettivo è di evitare un uso improprio dell’acqua potabile per mantenere anche in questo periodo estivo un servizio adeguato alle esigenze dei nostri cittadini”.