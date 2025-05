Cosenza: dà in escandescenze e tenta di dar fuoco alla sua auto, sottoposto a TSO

- Advertisement -

COSENZA – Momenti di tensione ieri sera, nel centro storico di Cosenza, nella zona di via Bendicenti, dove un uomo ha tentato di dare fuoco alla sua autovettura. Secondo quanto emerso il soggetto era in evidente stato di alterazione, è stato soccorso e portato al Pronto Soccorso dell’ospedale dell’Annunziata.

Al momento non si conoscono le ragioni che hanno portato l’uomo a compiere tale gesto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cosenza che hanno trovato il soggetto in escandescenza mentre tentava di appiccare il fuoco alla vettura e lo hanno bloccato. Poi è stato trasferito in ospedale e sottoposto, secondo quanto emerso, a trattamento sanitario obbligatorio. L’autovettura ha subito danni e i militari indagano ulteriormente per accertare i motivi del gesto e sentire alcuni residenti che in quel momento hanno assistito alla scena.