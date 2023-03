Cosenza: dà in escandescenza all’autostazione, boccato dalla polizia

COSENZA – Un bicchiere di troppo forse, e poi ancora momenti di tensione nella zona più presidiata della città. E’ quanto accaduto due sere fa, nella zona dell’autostazione di Cosenza. Sul posto è intervenuta una squadra di poliziotti e di vigili urbani. Protagonista un gruppo di persone di nazionalità straniera che ha creato scompiglio nei pressi di un’attività di ristorazione.

Sul posto in pochi minuti sono arrivate le volanti della Polizia e i Vigili urbani di Cosenza che hanno sedato gli animi e poi bloccato in particolare, uno dei soggetti che ha dato in escandescenza.

Un altro episodio che aggrava il clima di scarsa sicurezza in una zona comunque presidiata con un continuo pattugliamento di forze dell’ordine, a causa del degrado in cui versa da anni tra episodi di violenza, microcriminalità e spaccio.