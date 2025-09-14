HomeArea Urbana

Cosenza, da domani riapre Corso Telesio. Alimena: «Centro storico più resistente e accogliente»

Conclusi i lavori del “Sottoservizi” del CIS – Centro Storico Cosenza". L'annuncio del consigliere delegato al centro storico ed il ringraziamento ai cittadini

COSENZA – Da domani, lunedì 15 settembre, Cosenza riacquista uno degli spazi simbolo del centro storico. Corso Telesio riapre e torna finalmente fruibile. Sono stati conclusi, infatti, i lavori previsti “Sottoservizi” del CIS – Centro Storico Cosenza” che si sposteranno ora ai lati di Piazza XV Marzo.

Ad annunciarlo è il consigliere delegato al centro storico, Francesco Alimena che scusandosi con i cittadini per i tempi più lunghi del previsto per la conclusione dei lavori, ha spiegato come l’amministrazione bruzia abbia approfittato dell’apertura del cantiere per effettuare più interventi contemporaneamente così da scongiurare ulteriori disagi in futuro.

“I tempi si sono allungati e chiediamo scusa a residenti, commercianti e cittadini – ha spiegato Alimena in un post su Facebook – ma abbiamo preferito far intervenire anche Enel Distribuzione a cantiere aperto, così da non dover richiudere Corso Telesio una seconda volta. Grazie a chi ogni giorno vive, lavora e attraversa il centro storico: – ha aggiunto Alimena – questi interventi servono a renderlo sempre più resistente e accogliente“.

La riapertura di Corso Telesio rappresenta un passo importante per il centro storico di Cosenza che riacquista ora la sua principale arteria. Grazie agli interventi eseguiti la zona, come ha detto il consigliere, si prepara ad essere più accogliente, non solo per i turisti ma anche per i residenti ed i commercianti, ma anche più funzionale.

