Cosenza, crollano due solai in un edificio del centro storico. All’interno due cani recuperati dai vigili del fuoco

L'intervento dei Vigili del Fuoco del comando Provinciale di Cosenza in via Lucrezia della Valle per il crollo di due solai all’interno di uno stabile dichiarato inagibile e dove probabilmente viveva un occupante abusivo

COSENZA – Un nuovo crollo si è registrato nel centro storico di Cosenza. Da questa mattina, personale dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cosenza, sta operando in via Lucrezia della Valle a seguito del cedimento di due solai all’interno di uno stabile. Nell’edificio, dichiarato inagibile dal Comune di Cosenza, non vi erano persone presenti all’interno. Le operazioni in corso sono finalizzate al recupero di due cani appartenenti a un presunto occupante abusivo.

Sul posto è presente anche personale della Polizia Municipale per le attività di competenza. L’area interessata è stata prontamente messa in sicurezza e rimane interdetta per motivi di pubblica incolumità.

