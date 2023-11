Cosenza, cresce il progetto sperimentale del Centro polivalente per autismo e disabilità complesse

COSENZA – Con il Centro polivalente per autismo e disabilità complesse che la Macro Area a cui fanno riferimento gli Ambiti Territoriali di Cosenza, Rende, Montalto Uffugo e Rogliano, di cui è capofila il Comune di Cosenza, ha affidato all’associazione “Gli altri siamo noi Odv”, a seguito di regolare bando, diventa più incisiva l’azione di politiche sociali portata avanti dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Franz Caruso.

L’iniziativa, svoltasi alla Cittadella del Volontariato di via Degli Stadi, che rientra nelle attività di animazione territoriale previste allo scopo di presentare obiettivi e modalità realizzative del progetto, è stata presieduta dall’assessore alla salute, Maria Teresa De Marco, affiancata dal presidente della commissione sanità, Giuseppe Ciacco che, nel corso dei loro interventi, si sono soffermati sull’importanza di iniziative a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie poste al centro dell’azione amministrativa portata avanti dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Franz Caruso. “Per il sindaco Franz Caruso – hanno sostenuto Maria Teresa De Marco e Giuseppe Ciacco – l’inclusione sociale è uno dei punti fermi della politica amministrativa che si sta portando avanti affinché ogni cittadino cosentino non debba più vivere o subire limitazioni o disagi in funzione del suo stato fisico e psicofisico”. Le principali linee e strategie d’intervento del Centro polivalente per autismo e disabilità complesse, sono state illustrate dalla Presidente dell’Ente del Terzo Settore che gestisce le attività, Adriana De Luca, che ha sottolineato l’innovatività del progetto in relazione alle esperienze già maturate in venti anni di attività da Gli altri siamo noi Odv in percorsi di capacitazione ed inclusione sociale e lavorativa di persone con disabilità del neurosviluppo.

Due le strategie che mette in campo il centro polivalente attraverso i poli organizzativi ed operativi denominati Work Lab e Community Lab. Il Work Lab, per il coordinamento e la realizzazione di azioni di orientamento ed avvio al lavoro, di promozione di tirocini, di percorsi di inserimento lavorativo, sarà il punto di raccordo tra il Centro e le diverse agenzie e servizi dedicati alle politiche attive del lavoro. Il Community Lab, per il coordinamento e la realizzazione di azioni di welfare di comunità, sarà caratterizzato, appunto, da forme di mutuo aiuto e collaborazione attiva dei cittadini alla vita del Centro polivalente. Il coinvolgimento della comunità locale metterà in moto processi di fruizione condivisa degli spazi del Centro polivalente e in generale occasioni di co-progettazione e consapevole collaborazione nei processi di protezione sociale delle fragilità.

Tra i partecipanti all’incontro, oltre ai tanti familiari di persone con disabilità, diversi rappresentanti del variegato partenariato che sostiene l’iniziativa dal Centro per l’Impiego di Cosenza all’Istituto Mancini Tommasi di Cosenza, dall’IIS Cosentino Todaro di Rende (sede del Centro Territoriale di Supporto BES per la provincia di Cosenza) all’ASP di Cosenza, dalla coop. Sociale Volando Oltre alla Campagna Amica di Coldiretti e al Form@zione srl.