Cosenza, creano il caos all’interno di un locale del centro città. Fermate due persone

COSENZA – Sono dovuti intervenire sia i poliziotti dalla vicina Questura che i carabinieri del Nucleo Radiomobile, allertati dai dipendenti e da alcuni clienti, per riportare la calma dopo che due persone, in evidente stato di alterazione alcolica, avevano iniziato a creare non pochi problemi e provocato anche dei danni all’interno di un bar situato su via Riccardo Misasi in pieno centro a Cosenza.

È accaduto ieri sera intorno alle 20:00, quando il silenzio di una tranquilla serata d’estate è stato interrotta al suono delle sirene di una gazzella dei carabinieri arrivata velocemente davanti il locale e poi raggiunta anche dalle auto dei poliziotti. All’interno del bar due uomini in evidente stato di alterazione alcolica. Avevano gettato a terra alcuni oggetti presenti nel locale tra urla e minacce. Una situazione di caos e pericolo che aveva spaventato anche i clienti presenti. Nonostante l’arrivo delle forze dell’ordine è servito del tempo per riportare la calma, visto che i due hanno continuato ad inveire anche contro poliziotti e carabinieri. Alla fine i due uomini sono stato fermati, identificati e portati in Questura.