Cosenza, così 160 percettori del reddito di cittadinanza verranno impiegati in lavori socialmente utili

COSENZA – Al via altri tre progetti utili alla collettività del Comune di Cosenza. Si tratta di Sostengo il mio Comune, Cosenza Cultura In, già esistenti ed ora potenziati, e Il Mio welfare che faranno salire a 160 i beneficiari del Reddito di Cittadinanza impiegati in attività lavorative, di cui 42 già attivi per 12 mesi.

“Oltre ad un obbligo per i percettori del reddito di cittadinanza- afferma il sindaco Franz Caruso – i PUC rappresentano, per com’è noto, una importante occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività. Questi programmi, posti in essere dall’assessorato al welfare guidato da Veronica Buffone, si inseriscono, dunque, a pieno titolo nella nostra azione amministrativa di politica attiva di contrasto alla povertà e per l’inclusione sociale che stiamo portando avanti attraverso una rete di collaborazioni e sinergie capace di qualificare la misura del reddito di cittadinanza, per valorizzarne, al contempo, i beneficiari. Questi ultimi, infatti, devono essere impegnati in attività e servizi per ampliarne le competenze così da poterli, successivamente, integrare ed inserire nel mondo del lavoro nel tentativo di offrire loro un futuro meno incerto”.

“Sostengo il Mio Comune – spiega l’assessore Buffone – è un progetto ambizioso che abbraccia i diversi settori comunali, impiegando i percettori di RdC in attività a supporto degli uffici amministrativi comunali, con l’obiettivo di aumentarne il background formativo ed esperienziale. Cosenza Cultura In consiste, invece, nel supporto all’accoglienza e all’assistenza del visitatore dei complessi monumentali, per favorire l’empowerment del beneficiario promuovendo la partecipazione attiva del cittadino alla vita della propria comunità. Il Mio welfare, infine, è un percorso che consentirà al partecipante di affinare e valorizzare le competenze trasversali in termini di capacità comunicative e relazionali”.

Attualmente l’Amministrazione Comunale sta predisponendo altri due accordi di collaborazione, dopo quello già avviato con la Procura della Repubblica di Cosenza, in cui sono già impiegati 11 percettori di RDC, con la “Pubblica Assistenza Nuova Croce Azzurra” e con il Convitto Nazionale “Bernardino Telesio” che saranno presentati nelle prossime settimane.