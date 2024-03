Cosenza, corteo contro all’autonomia differenziata: «effetti devastanti per la Calabria e il Sud» – FOTO

COSENZA – Associazioni, movimenti, collettivi, comitati, sindacati, con il segretario regionale della CGIL, USN ma anche semplici cittadini. E poi le istituzioni con in testa il sindaco di Cosenza Franz Caruso e il capogruppo camera deputati 5 stelle Francesco Silvestri. Tutti insieme questa mattina si sono ritrovati alle 9.30 a Piazza Loreto a Cosenza, per poi muoversi in corteo lungo le vie della città. Manifestazione per gridare “No all’autonomia differenziata” definita dai partecipanti come «l’ennesimo atto di un lungo processo legislativo dagli effetti devastanti per le regioni meridionali. Autonomia differenziata significa allargare ancora di più il divario economico e sociale tra le regioni più ricche e quelle più povere. Un ulteriore attacco alle regioni meridionali già afflitte da salari al limite della schiavitù e dallo smantellamento di servizi fondamentali come sanità e istruzione, in favore dei privati e delle regioni del Nord».

Autonomia differenziata: proposta di legge sciagurata

«SNon c’è nessun margine neanche al finanziamento dei Lep, è una proposta di Legge sciagurata proposta dalla Lega e del Ministro Calderoli. Non c’è nessuna mediazione da fare ma solo da dire come molta fermezza No all’autonomia differenziata perchè questa legge creerà urlatori danni alle regioni del Sud ed in particolare aduna regione fragile come la Calabria. Sanità, infrastrutture, trasporti, lavoro… sarebbe la distruzione di tutto. Questa manifestazione è solo l’inizio di una battaglia che porteremo avanti. Le forze di centrosinistra rispondono mentre quelli del centrodestra devono rispondere agli ordini di partito ma dimenticano che sono stati eletti per dare risposte ai cittadini. Stiamo parlando di una legge che è solo propaganda della Lega per racimolare qualche consenso. Chi conosce i dati e i bilanci della stato sa che 80 miliardi di euro nei bilanci dell’Italia non esistono. Una manovra di bilancio arriva a 25/30 miliardi mentre i lep costerebbero 80 miliardi, fondi che non esistono. Senza i lep non esiste neanche l’autonomia differenziata«

«Il Parlamento sta procedendo a passi forzati all’approvazione della cosiddetta Autonomia Differenziata. È un processo che parte da lontano e che in questo Governo trova semplicemente il maggiore e più determinato esecutore ma che va avanti da trent’anni, quale che sia il colore politico dei governi e delle maggioranze parlamentari che si sono succeduti nella più totale continuità». Così un documento sottoscritto dalla Confederazione provinciale Usb, Collettivo “La Base”, Fronte della Gioventù Comunista, Potere al Popolo, Aula Studio Liberata – Unical, Collettiva “Medusa” – Unical, Collettivo “Le Lampare” – Bassojoniocosentino, CoLPo Comitato di Liberazione Popolare di Paola, Comitato “Se non ora, quando?” – Marzi, Collettivo “Addùnati” – Lamezia, FEM.IN., Cobas, Comitato “PrendoCasa”, alcuni docenti (Antonino Campennì, Paolo Caputo, Giuliana Commisso, Giancarlo Costabile, Maria Francesca D’Agostino, Franca Garreffa dell’Unical e Monica Nardi dell’Umg) i giornalisti Claudio Dionesalvi e Francesco Cirillo.