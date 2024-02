Cosenza, corso Vittorio Emanuele: verso la riapertura il tratto in cui Giampiero morì

COSENZA – Dopo circa 5 anni riaprirà corso Vittorio Emanuele, nella zona di Portapiana a Cosenza. Il tratto era stato chiuso al traffico con dei new jersey in seguito ad una frana nel 2019 e mai più riaperto. Su quei blocchi di cemento posizionati sulla strada Giampiero Tarasi, giovane centauro, ci impattò violentemente, perdendo la vita in un tratto senza illuminazione e soprattutto senza alcuna segnalazione.

L’annuncio della riapertura è stato fatto sui social dall’assessore ai lavori pubblici Francesco De Cicco che ha annunciato che la strada verrà riaperta ‘a breve’ (questione di massimo due o tre settimane) Una buona notizia attesa da tanti cosentini in quanto la riapertura di corso Vittorio Emanule decongestionerà il traffico su Corso Telesio e Portapiana.

Morte Giampiero: il processo il 9 aprile

Per la morte del 33enne il giudice Claudia Pingitore ha condannato ad otto mesi di reclusione ed al pagamento di una provvisionale di 20mila euro: Antonella Rino e Agostino Rosselli rispettivamente, all’epoca dei fatti, responsabile della Protezione civile, ed ex capo ad interim della Polizia municipale. Il gup del tribunale di Cosenza ha inoltre rinviato a giudizio tre persone: Ettore Tucci in qualità di responsabile unico del procedimento tecnico, Giuseppe Bruno ex comandante della polizia municipale di Cosenza e Alessia Loise attuale comandante della polizia municipale di Cosenza.

Il processo nei confronti di Tucci, Bruno e Loise inizierà il 9 aprile 2024 davanti al tribunale di Cosenza