Cosenza: cornicioni pericolanti su viale Alimena, l’intervento dei vigili del fuoco

COSENZA – Intervento questa mattina su viale degli Alimena, a Cosenza, dei vigili del fuoco, per alcuni cornicioni pericolanti. In particolare si tratta di uno dei palazzi nella zona che ospita anche un supermercato solitamente molto frequentato e oggi chiuso per il giorno di Natale e alcuni uffici dell’Asp di Cosenza. Fortunatamente, vista anche la giornata di festa, non si sono registrati disagi e soprattutto nessun ferito. L’intervento dei vigili del fuoco di Cosenza è stato utile per la messa in sicurezza dei cornicioni pericolanti.

