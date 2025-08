Cosenza, rottura e copiosa perdita d’acqua su Via Pomponio Leto. L’erogazione non sarà interrotta

- Advertisement -

COSENZA – Una copiosa perdita d’acqua si è verificata su Via Pomponio Leto a Cosenza, a causa di una rottura improvvisa ad una condotta avvenuta questa notte. La rottura ha provocato un notevole sversamento di acqua che ha invaso la carreggiata.

Nonostante la copiosa perdita non ci sarà alcuna interruzione dell’erogazione idrica per i residenti della zona come ha tenuto ad evidenziare l’assessore Pasquale Sconociuto. Il Comune ha già programmato l’intervento di ripristino: i tecnici comunali saranno operativi sul posto a partire dalle ore 7:00 di domani. A seguire da vicino le operazioni, oltre a Sconosciuto, ci sarà anche l’assessore Francesco De Cicco.