Cosenza: convegno e spettacolo per la promozione di una cultura ecosostenibile

COSENZA – “Per la promozione di una cultura ecosostenibile, aspetti ambientali, etici, economici e sociali”; è il titolo del convegno in programma domani, venerdì 9 febbraio, alle 9.30, che sarà ospitato nella sala degli Specchi della Provincia di Cosenza, a cura di ACLI Arte e Spettacolo APS Cosenza insieme all’associazione Socialmente, all’ANCE Cosenza e all’Ordine degli Ingegneri di Cosenza. I lavori inizieranno alle ore 10 per concludersi nel pomeriggio dopo una pausa pranzo e un intermezzo musicale.

“L’idea è quella di organizzare un evento tecnico e sociale insieme – ha dichiarato Caterina De Rose, presidente ACLI Arte e Spettacolo APS Cosenza. – Tecnico perché nella prima parte, ci saranno relatori esperti di tecniche di produzione ecosostenibile; sociale perché nel pomeriggio la materia sarà affidata ad importanti relatori che ne affronteranno gli aspetti etici e sociali”.

Dopo i saluti istituzionali di Caterina De Rose, Dario Tuccinardi, presidente ACLI Arte e Spettacolo nazionale, Piero Lupo, vicepresidente associazione Socialmente, relazioneranno Vitale Pisa, area manager Ceramica Dolomite, Jessica Frigieri, area manager Gruppo Emac, Valentina Mazzacani, ceramiche Florim. Nel pomeriggio sono attesi gli interventi dell’Arcivescovo di Cosenza – Bisignano, Giovanni Checchinato, il presidente dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Cosenza, Marco Ghionna, il prorettore dell’Università della Calabria, Francesco Scarcello, il presidente ANCE Cosenza, Giuseppe Galiano, il sindaco di Castrolibero, Orlandino Greco e Lidia Borzì, presidente ACLI nazionale con delega alla famiglia. A moderare sarà Antonio Tiberi, esperto di politiche sociali.

Sono previsti, per gli ingegneri iscritti all’Albo, 3 crediti per l’evento di mattina e 3 per quello del pomeriggio.