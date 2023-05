COSENZA – Nell’ambito di ‘Cosenza capitale volontariato’, sabato 27 maggio, si terrà un convegno organizzato dalla Misericordia, al quale prenderà parte anche il presidente della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, Domenico Giani. Per l’occasione sarà allestito un punto check up con ambulatori mobili, per i cittadini che vorranno sottoporsi al controllo pressorio, al controllo glicemico e alla saturimetria, a cura della Confraternita di Misericordia Cosenza OdV.

L’iniziativa rientra nell’ambito del convegno “Le sette opere di Misericordia attraverso i servizi dei volontari e la donazione degli organi” ed il convegno, organizzato dalla stessa associazione in occasione di Cosenza capitale italiana del volontariato, si svolgerà alle 10.30 nel chiostro monumentale di San Domenico.

Dopo i saluti del sindaco di Cosenza, Franz Caruso e del presidente del CSV Cosenza Gianni Romeo, interverranno Claudio Reali, presidente Federazione regionale delle Misericordie della Calabria ed Enzo Ferraro dell’AIDO (Associazione Italiana Donazione Organi). A moderare i lavori sarà Federica Sicilia, consigliere della Confraternita di Misericordia Cosenza. Concluderà il presidente nazionale Giani.

A Cosenza la Misericordia nasce nel 1982 per volere di un gruppo che intendeva prestare la propria opera a servizio dei bisognosi, opera in molteplici e complessi servizi nell’ambito sociosanitario, avvalendosi di strutture e automezzi moderni. I principali settori di intervento sono: trasporti sanitari e sociali; emergenza/urgenza e pronto soccorso; operatività h24 Protezione Civile. Oggi è una delle realtà più importanti del mondo associativo cosentino e calabrese. Per info: 0984.395040 / misericordiacs@libero.it; calabria@misericordie.org.