Cosenza: convegno celebrativo per i “25 anni dell’ingresso delle donne nelle Forze Armate”

Il convegno è organizzato dalle Associazioni PASFA Sezione di Cosenza, FIDAPA BPW Sezione di Cosenza e Convegno di Cultura "Maria Cristina di Savoia" della Presila

COSENZA – In occasione del 25° anniversario dell’ingresso ufficiale delle donne nelle Forze Armate italiane, si terrà domani, 24 settembre, a Cosenza un importante momento di riflessione e celebrazione patrocinato dalla Provincia di Cosenza e dal Comune di Cosenza. Il convegno è in programma alle ore 17:30, presso l’Auditorium “A. Guarasci”, in Piazza XV Marzo a Cosenza, e vuole rendere omaggio al contributo fondamentale delle donne in divisa, che da un quarto di secolo servono il Paese con competenza, dedizione e coraggio, nei diversi corpi delle Forze Armate.

Durante l’incontro interverranno donne militari appartenenti a differenti Armi e Corpi, che porteranno le loro testimonianze professionali e umane, offrendo uno spaccato autentico della loro esperienza all’interno delle Forze Armate.  Saranno presenti e porteranno il loro saluto le Presidenti delle tre Associazioni promotrici: Katia Caravona Presidente PASFA Sezione di Cosenza, Lucia Nicosia Presidente FIDAPA BPW Cosenza e Luigia Granata Presidente Convegno di Cultura “Maria Cristina di Savoia” della Presila.

A dare un tocco solenne e patriottico all’evento sarà la partecipazione della Fanfara del 1° Reggimento Bersaglieri di Cosenza, che allieterà il convegno con una suggestiva esibizione musicale. A moderare l’incontro sarà la Professoressa Anna Maria Lindia. L’iniziativa è aperta alla cittadinanza, alle autorità civili e militari, agli studenti e a tutti coloro che desiderano conoscere e celebrare una pagina significativa della storia delle Forze Armate italiane, nel segno della parità, dell’inclusione e del servizio al Paese.

