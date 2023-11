Cosenza: convegno Aism sul percorso diagnostico terapeutico assistenziale

COSENZA – Si terrà domani, venerdì 17 novembre, dalle 16 alle 19, nella sala dell’Ordine dei Medici di Cosenza, in via Suor Elena Aiello il convegno “Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la sclerosi multipla”. Il convegno, realizzato nell’ambito di Cosenza Capitale italiana del volontariato 2023, è promosso dall’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla Cosenza ed ha il patrocinio del Comune di Cosenza e del CSV Cosenza.

Il PDTA è uno strumento utilizzato per definire e coordinare uniformemente gli aspetti clinici e assistenziali che riguardano la gestione di una specifica patologia. È il disegno dettagliato del percorso che la persona affronta per arrivare alla diagnosi e che prosegue per tutto il decorso della malattia sia da un punto di vista sanitario che sociale.

I relatori presenteranno alle istituzioni, ai ricercatori e all’opinione pubblica i PDTA al fine di sensibilizzare i partecipanti sui diversi aspetti e problemi legati alla sclerosi multipla, dalla presa in carico clinica della persona con sclerosi multipla, alla riabilitazione e al riconoscimento dei diritti per una visione multidisciplinare finalizzata al miglioramento della qualità di vita.

Vivere con la sclerosi multipla può essere difficile perché ogni giorno arrivano nuove sfide che chiedono nuove soluzioni. La sclerosi multipla, purtroppo, è la prima causa di disabilità nei giovani dopo gli incidenti stradali. Colpisce una persona ogni 3 ore, viene per lo più diagnosticata tra i 20 e i 40 anni. Le persone con SM sono 3 milioni nel mondo, 600 mila in Europa e 114 mila solo in Italia.

Interverranno i presidenti AISM provinciale Maria De Luca e regionale Salvatore Lico. Sono previsti i saluti del sindaco di Cosenza Franz Caruso e le relazioni dei medici specialisti Alfredo Petrone, Maria Trotta, Monica Loizzo e Brunella Piro. Valentina Tallarico e Benedetta Russo presenteranno i progetti AISM. A moderare l’incontro sarà la giornalista Francesca Pecora.