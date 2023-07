Cosenza: controlli su autofficine, carrozzerie e centri di revisione. Sanzioni e denunce

COSENZA – La sezione Polizia Stradale di Cosenza e i distaccamenti dipendenti di Paola, Scalea, Trebisacce e Corigliano Rossano hanno passato al setaccio diverse ditte accertando numerose irregolarità. A Cosenza, per due concessionarie di veicoli sono state applicate sanzioni amministrative per la mancanza di documentazione all’esercizio dell’attività.

In provincia a quattro officine meccaniche è stata elevato un verbale di oltre 5mila euro euro per non aver prodotto la certificazione inerente lo smaltimento dei rifiuti (MUD – modello unico ambientale); nella Sibaritide è scattata una denuncia per omessa custodia di materiali pericolosi. Infine, lungo la litoranea tirrenica ben tre aree annesse ad altrettante officine sono state sequestrate per violazione della normativa sulla tutela ambientale. Denunciati i titolari obbligati anche alla bonifica a loro carico.