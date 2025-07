Cosenza, controlli della Polizia: 9 ammonimenti, 5 avvisi orali e una proposta di sorveglianza speciale

- Advertisement -

COSENZA – L’attività della Polizia di Stato di Cosenza va avanti, soprattutto a tutela della sicurezza pubblica e delle vittime di violenza. Nell’ultima settimana, il Questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, ha firmato 9 provvedimenti di ammonimento, che si aggiungono ai 70 già adottati nel primo semestre del 2025. Nel dettaglio, si tratta di 5 ammonimenti relativi a condotte di stalking legati a episodi di violenza domestica. I provvedimenti sono stati già notificati agli autori delle condotte, con l’obiettivo di tutelare le vittime vulnerabili e prevenire escalation di violenza.

L’azione della Divisione Anticrimine della Polizia di Stato si estende anche al contrasto delle condotte delinquenziali abituali. Sono 5 gli avvisi orali emessi dall’inizio del mese – per un totale di 125 nel 2025 – e 2 le proposte di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza firmate dal Questore (19 da gennaio). Si tratta di misure preventive, applicate a soggetti ritenuti socialmente pericolosi, che vivono parzialmente o totalmente con proventi illeciti o sono abitualmente dediti a reati che minano la sicurezza collettiva.

Controlli intensificati nell’area dell’autostazione

Nel frattempo, è in corso un’intensa attività di controllo del territorio, particolarmente concentrata in alcune aree sensibili del capoluogo, come la zona delle Autolinee. Il dispositivo operativo comprende personale delle Squadre Volanti, della Squadra Mobile, del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, oltre al Camper della Polizia di Stato.

Questi interventi si inquadrano nella campagna permanente contro la violenza di genere “…questo non è amore”, promossa dalla Questura di Cosenza con il supporto di specialisti della Divisione Anticrimine. L’obiettivo è offrire un punto di ascolto e sostegno concreto alle vittime, fornendo informazioni e accompagnamento verso i percorsi di tutela.