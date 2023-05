COSENZA – Gli agenti della squadra mobile di Cosenza unitamente alle unità cinofile di Vibo Valentia ha eseguito questa mattina mirati controlli nella zona del centro storico, contro l’attività di traffico e spaccio di stupefacenti. Nel corso del blitz, una persona in possesso di un quantitativo di droga, è stata posta in stato di fermo e trasferita in Questura. I controlli hanno interessato l’area nei pressi di piazza Spirito Santo.

In aggiornamento