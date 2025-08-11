HomeArea Urbana

Cosenza, controlli a tutto campo: chiuso locale. Tre denunce tra truffe e atti persecutori

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato che verranno intensificati in vista dell'approssimarsi del ponte di Ferragosto

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato nel Capoluogo e nella Provincia, disposti dal Questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro. Chiuso anche un esercizio commerciale in questo centro ai sensi dell’art. 100 TULPS, al fine di preservare e garantire la sicurezza dei cittadini.

Nell’ultimo weed-end, le attività di controllo e prevenzione degli Agenti della Squadra Volante e dei Commissariati distaccati della Polizia di Stato hanno portato nel complesso a denunciare tre soggetti per i reati di truffa e atti persecutori, segnalare amministrativamente 4 persone ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/’90, identificare 321 persone, controllare 146 veicoli ed elevare diverse contestazioni per violazioni al Codice della Strada.

Verranno ulteriormente intensificati i controlli nelle località turistiche in vista dell’approssimarsi del ponte di Ferragosto, per aumentare il livello di sicurezza e garantire ai cittadini un sano divertimento, sempre nel rispetto delle regole.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Checchinato-visita-Annunziata

Ricoverati per botulino all’Annunziata: il Vescovo Checchinato in visita ai pazienti della Terapia Intensiva

Area Urbana
COSENZA - Nel pomeriggio di oggi, il Vescovo di Cosenza, Monsignor Giovanni Checchinato, si è recato presso l’Ospedale Annunziata a far visita ai pazienti...

Cosenza, nuovo caso di botulismo: ricoverato 20enne, sale a 15 il numero dei pazienti

Area Urbana
COSENZA - Si registra un nuovo ricovero: nel pomeriggio è giunto in Pronto Soccorso con sintomatologia suscettibile di botulismo un uomo di 20 anni,...

Inchiesta sul botulino a Diamante, salgono a 10 gli indagati per le intossicazioni e...

Tirreno
PAOLA (CS) - C'è una decima persona iscritta nel registro degli indagati dalla procura della Repubblica di Paola nell'ambito dell'inchiesta sui casi di intossicazione...
polizia gioia tauro

Trovata morta in casa, giallo sulla morte di una donna di 57 Anni: si...

Calabria
REGGIO CALABRIA - Una donna di 57 anni, di nazionalità romena, è stata trovata morta in casa, a Reggio Calabria. In seguito a una...
Incendio Zumpano

Incendio a Zumpano ritorna a divampare: vigili del fuoco e canadair in azione per...

Area Urbana
ZUMPANO (CS) - Vigili del fuoco sono in queste ore a lavoro per il rogo divampato ieri nel territorio di Zumpano (in via Serre)...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36941Area Urbana22220Provincia19725Italia7981Sport3836Tirreno2856Università1445
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Checchinato-visita-Annunziata
Area Urbana

Ricoverati per botulino all’Annunziata: il Vescovo Checchinato in visita ai pazienti...

COSENZA - Nel pomeriggio di oggi, il Vescovo di Cosenza, Monsignor Giovanni Checchinato, si è recato presso l’Ospedale Annunziata a far visita ai pazienti...
Area Urbana

Cosenza, nuovo caso di botulismo: ricoverato 20enne, sale a 15 il...

COSENZA - Si registra un nuovo ricovero: nel pomeriggio è giunto in Pronto Soccorso con sintomatologia suscettibile di botulismo un uomo di 20 anni,...
Tirreno

Inchiesta sul botulino a Diamante, salgono a 10 gli indagati per...

PAOLA (CS) - C'è una decima persona iscritta nel registro degli indagati dalla procura della Repubblica di Paola nell'ambito dell'inchiesta sui casi di intossicazione...
polizia gioia tauro
Calabria

Trovata morta in casa, giallo sulla morte di una donna di...

REGGIO CALABRIA - Una donna di 57 anni, di nazionalità romena, è stata trovata morta in casa, a Reggio Calabria. In seguito a una...
sede-pd-calabrese_Lamezia
Calabria

Centrosinistra in corsa contro il tempo: vertice a Lamezia per scegliere...

LAMEZIA TERME (CZ) - E' iniziata, nella sede del Pd calabrese, a Lamezia Terme, la riunione del centrosinistra allargato per giungere alla definizione del...
ombrelloni-Rossano
Ionio

Ombrelloni piazzati e posti bloccati a Zolfara di Rossano. La denuncia:...

COSENZA -  Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione della nostra lettrice Roberta che lamenta la 'cattiva abitudine' di piazzare ombrelloni e lettini sulla spiaggia di...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA