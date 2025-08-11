Cosenza, controlli a tutto campo: chiuso locale. Tre denunce tra truffe e atti persecutori

- Advertisement -

COSENZA – Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato nel Capoluogo e nella Provincia, disposti dal Questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro. Chiuso anche un esercizio commerciale in questo centro ai sensi dell’art. 100 TULPS, al fine di preservare e garantire la sicurezza dei cittadini.

Nell’ultimo weed-end, le attività di controllo e prevenzione degli Agenti della Squadra Volante e dei Commissariati distaccati della Polizia di Stato hanno portato nel complesso a denunciare tre soggetti per i reati di truffa e atti persecutori, segnalare amministrativamente 4 persone ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/’90, identificare 321 persone, controllare 146 veicoli ed elevare diverse contestazioni per violazioni al Codice della Strada.

Verranno ulteriormente intensificati i controlli nelle località turistiche in vista dell’approssimarsi del ponte di Ferragosto, per aumentare il livello di sicurezza e garantire ai cittadini un sano divertimento, sempre nel rispetto delle regole.