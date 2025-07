Cosenza, controlli a tappeto nel week-end in centro città: 4 denunce, una per furto di vestiti

- Advertisement -

COSENZA – Continuano i controlli della Polizia sul territorio comunale, ed in particolare in centro città, a seguito dei servizi straordinari disposti dal Questore della Provincia di Cosenza. Intensi i servizi realizzati dagli agenti della Polizia di stato solo nel week-end, tra il 12 ed il 13 luglio, che hanno portato al controllo di 257 persone, tra cui anche alcuni cittadini stranieri, e 78 veicoli. In soli due giorni sono state emesse 4 denunce.

In particolare 3 riguardano i reati inerenti la detenzione ai fini di spaccio. Il personale della Squadra Volante di Cosenza ha deferito in stato di libertà 3 persone. Gli agenti hanno effettuato anche una segnalazione amministrativa ai sensi dell’art. 75 DPR 309/‘90 e 4 sequestri di sostanze stupefacenti che riguardano 6,5 gr circa di cocaina, 2,3 gr di eroina e 11 gr di hashish e marijuana.

La quarta denuncia è arrivata nei confronti di una persona che si è resa responsabile di furto aggravato, per essersi impossessata illecitamente di alcuni capi di abbigliamento all’interno di un esercizio commerciale. Gli agenti di polizia fanno sapere che i servizi di controllo proseguiranno senza soluzione di continuità per garantire sicurezza in città ed un pacifico svolgimento di tutte le attività.