Cosenza, controlli a raffica della Polizia: droga, furti e auto rubate nel mirino degli agenti

COSENZA – In applicazione delle linee guida dettate dal Questore della Provincia di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, continuano senza sosta i controlli degli operatori della Polizia di Stato in prossimità dei luoghi caratterizzati da una maggiore densità criminale. Nel corso dei giorni scorsi il Camper di prossimità della Polizia di Stato ha presidiato la zona delle Autolinee ove sono stati effettuati numerosi controlli e dove è stato fornito supporto ad alcuni soggetti in difficoltà.

Tra le giornate del 14 e 17 luglio sono state controllate 365 persone (di cui n. 103 gravati da precenti penali e 68 cittadini stranieri) e 134 veicoli. Prosegue, altresi’, l’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti ad opera del personale della Squadra Volante che ha deferito in stato di libertà n. 2 soggetti, di cui uno già sottoposto agli arresti domiciliari ai sensi ex art. 73 co. 5 D.P.R.309/90 per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, sequestrando nell’occasione sostanze stupefacenti per complessivi gr. 16 di Hashish e gr. 7 circa di Marijuana.

Inoltre, durante specifici servizi di prevenzione, predisposti per arginare la commissione dei cosiddetti “reati predatori”, sono stati denunciati in stato di libertà due soggetti resisi responsabili di furto di energia elettrica sottraendosi, attraverso l’utilizzo di allacci abusivi, alla registrazione per la fornitura ed il consumo di energia. Sono state, infine, rinvenute alcune autovetture rubate nei giorni scorsi e sequestrati attrezzi e materiali utili per lo smontaggio delle auto.

I servizi di prevenzione e controllo del territorio degli Agenti della Polizia di Stato proseguiranno senza soluzione di continuità al fine di innalzare sempre più il livello di sicurezza in tutta l’area cittadina.