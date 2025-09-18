Cosenza, continuano i lavori di decoro urbano nel centro storico: ripulito il Lungofiume Boulevard

- Advertisement -

COSENZA – Continuano i lavori di decoro urbano nel centro storico della città dei Bruzi. Ad essere ripulito anche il lungo fiume Norman Douglas, cosiddetto Lungofiume Boulevard. Al lavoro sempre la Cooperativa Semper, con il presidente Maurizio Morelli. A loro va il ringraziamento del primo cittadino Franz Caruso che parla di “instancabile lavoro straordinario che sta portando avanti la Cooperativa Semper Uno, responsabile della pulizia e del decoro dell’intero Centro Storico”.

“E’ questo quello che mi aspetto prima che da sindaco, da cittadino che ama la propria città – prosegue Franz Caruso – per un impegno serio e diuturno che deve sempre essere assicurato alla collettività. La cooperativa Semper Uno non solo garantisce un lavoro quotidiano ed ordinario di pulizia della zona di cui è responsabile, ma sta ponendo in essere anche un’attività straordinaria tendente a bonificare ed a ripristinare il decoro di intere aree, alcune delle quali erano state prese d’assalto dalla inciviltà di quanti abbandonano i rifiuti indiscriminatamente in luoghi pubblici”.

Dopo le iniziative portate avanti al Parco Fluviale ed alla strada che collega la zona della Pietà a via dei Martiri, da questa mattina anche il lungo fiume Norman Douglas è stato totalmente ripulito, “riconsegnando – specifica il sindaco – una immagine decorosa a tutta la zona. E’ così che si rispetta il nuovo Piano di decoro ed igiene urbana che abbiamo approntato, al quale devono attenersi scupolosamente tutte le cooperative affidatarie del servizio perché tutte sono state messe nelle condizioni di farlo con non pochi sacrifici che ha dovuto affrontare il Comune”.

“Per questo motivo nel rispetto di tutti ed ognuno Cosenza dovrà risultare pulita in ogni strada e vicolo, per come esigo – conclude Caruso – e, soprattutto, per come esigono i suoi cittadini”.