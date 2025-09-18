HomeArea Urbana

Cosenza, continuano i lavori di decoro urbano nel centro storico: ripulito il Lungofiume Boulevard

II sindaco Caruso: "Cosenza dovrà risultare pulita in ogni strada e vicolo, per come esigo e, soprattutto, per come esigono i suoi cittadini"

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Continuano i lavori di decoro urbano nel centro storico della città dei Bruzi. Ad essere ripulito anche il lungo fiume Norman Douglas, cosiddetto Lungofiume Boulevard. Al lavoro sempre la Cooperativa Semper, con il presidente Maurizio Morelli. A loro va il ringraziamento del primo cittadino Franz Caruso che parla di “instancabile lavoro straordinario che sta portando avanti la Cooperativa Semper Uno, responsabile della pulizia e del decoro dell’intero Centro Storico”.

“E’ questo quello che mi aspetto prima che da sindaco, da cittadino che ama la propria città – prosegue Franz Caruso – per un impegno serio e diuturno che deve sempre essere assicurato alla collettività. La cooperativa Semper Uno non solo garantisce un lavoro quotidiano ed ordinario di pulizia della zona di cui è responsabile, ma sta ponendo in essere anche un’attività straordinaria tendente a bonificare ed a ripristinare il decoro di intere aree, alcune delle quali erano state prese d’assalto dalla inciviltà di quanti abbandonano i rifiuti indiscriminatamente in luoghi pubblici”.

Dopo le iniziative portate avanti al Parco Fluviale ed alla strada che collega la zona della Pietà a via dei Martiri, da questa mattina anche il lungo fiume Norman Douglas è stato totalmente ripulito, “riconsegnando – specifica il sindaco – una immagine decorosa a tutta la zona. E’ così che si rispetta il nuovo Piano di decoro ed igiene urbana che abbiamo approntato, al quale devono attenersi scupolosamente tutte le cooperative affidatarie del servizio perché tutte sono state messe nelle condizioni di farlo con non pochi sacrifici che ha dovuto affrontare il Comune”.

“Per questo motivo nel rispetto di tutti ed ognuno Cosenza dovrà risultare pulita in ogni strada e vicolo, per come esigo – conclude Caruso – e, soprattutto, per come esigono i suoi cittadini”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Concorso Amantea

Assunzioni al Comune di Amantea: 17 posti a tempo indeterminato anche per diplomati –...

Tirreno
AMANTEA CS) - Opportunità di lavoro con nuove assunzioni al Comune di Amantea. L'amministrazione comunale ha indetto 3 bandi di concorso (per esami), per...
Annunziata donate sacche porta drenaggio stoffa

All’Annunziata donate sacche porta drenaggio in stoffa: praticità, discrezione e dignità per le donne...

Area Urbana
COSENZA - Sacche porta drenaggio realizzate in stoffa per accompagnare con discrezione, cura e dignità i primi giorni del post-operatorio. È il prezioso regalo...

“Buon compleanno Denis”: il ricordo della sorella di Bergamini e l’attesa per l’Appello di...

Area Urbana
COSENZA - «Buon compleanno Denis! Il primo compleanno da quel lontano 1989 con la verità scritta su ciò che ti hanno fatto. Ora la...

A Rende “Femminile Plurale”: un confronto sul ruolo delle donne in politica, società e...

Area Urbana
RENDE - Testimonianze personali, dati, riflessioni e proposte concrete per dare voce a un bisogno sempre più urgente: riconoscere alle donne pari dignità e...
piantagione canapa Delianuova

Carabinieri sequestrano una piantagione di canapa, la droga avrebbe fruttato 200mila euro

Calabria
DELIANUOVA (RC) - Era nascosta tra i boschi dell'entroterra reggino, e composta da circa 400 arbusti, la piantagione di cannabis scoperta dai carabinieri di...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37381Area Urbana22486Provincia19909Italia8034Sport3872Tirreno2962Università1467
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Annunziata donate sacche porta drenaggio stoffa
Area Urbana

All’Annunziata donate sacche porta drenaggio in stoffa: praticità, discrezione e dignità...

COSENZA - Sacche porta drenaggio realizzate in stoffa per accompagnare con discrezione, cura e dignità i primi giorni del post-operatorio. È il prezioso regalo...
Incendio Santa Domenica Talao
Tirreno

Paura a Santa Domenica Talao per un vasto incendio: fiamme minacciano...

SANTA DOMENICA TALAO (CS) - Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore nel territorio di Santa Domenica Talao, ai piedi del centro abitato....
Giornata Nazionale SLA
Calabria

Giornata Nazionale SLA, anche in Calabria i monumenti oggi si illuminano...

REGGIO CALABRIA - La Calabria si unisce al resto dell'Italia per la XVIII Giornata Nazionale SLA che si celebra oggi, 18 settembre, illuminando di...
Caloveto protenziamento prelievi
Ionio

Caloveto, il sindaco chiede il potenziamento dei prelievi: «Senza servizi le...

CALOVETO (CS) – "Senza servizi le aree interne rischiano di spegnersi. Per questo diventa essenziale investire in presidi di prossimità, capaci di rispondere ai...
Candida Tucci
Calabria

Sanità, Candida Tucci: «In Calabria serve un patto tra pubblico e...

COSENZA - "In Calabria il dibattito sulla sanità privata accreditata viene spesso ridotto a uno scontro ideologico tra pubblico e privato. Una visione sterile...
Incendiata auto Raffaella Angotti
Calabria

Incendiata nella notte l’auto di Raffaella Angotti, presidente del centro antiviolenza...

CROTONE - Questa notte un incendio ha distrutto l'autovettura di Raffaella Angotti, presidente della cooperativa sociale Noemi che si occupa, tra le altre cose,...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA