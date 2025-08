Cosenza, continua l’attività di derattizzazione e disinfestazione. Il calendario del mese di agosto

- Advertisement -

COSENZA – Continua l’attività di disinfestazione nel Comune di Cosenza. Come da programma annuale, i primi interventi sono stati effettuati nel mese di giugno. Di seguito invece, viene riportato il calendario delle attività di dinfestazione che verranno eseguite nel mese di agosto a partire dal lunedì 4.

Durante le operazioni e nelle due ore successive, si consiglia di:

– Non sostare nelle aree trattate;

– Tenere chiuse le finestre;

– Ritirare eventuale biancheria stesa all’esterno;

– Coprire piante da orto su fronte strada;

– Lavare con acqua e sapone neutro giochi per bambini o altri oggetti esterni che potrebbero venire a contatto con la soluzione.

Ieri la derattizzazione

Sempre l’assessore De Cicco ha comunicato che ieri, giovedì 31 luglio, sono stati eseguite diverse attività di derattizzazione in alcune zone della città: via Caloprese, piazza Bilotti, via Nucci, corso Fera, la villetta di via delle Medaglie d’Oro e ancora piazza Loreto, piazzale Casali e via Popilia.