Cosenza: consiglio comunale assegna una sede al centro antiviolenza ‘Lanzino’ «una pagina importante»

COSENZA – “Scritta una pagina importante non solo per la città di Cosenza, ma per l’intera Calabria”. Il centro antiviolenza “R. Lanzino” commenta così la votazione del consiglio comunale di Cosenza, ieri, in merito all’assegnazione di una sede al centro antiviolenza.

“Dopo quasi quarant’anni di impegno di civiltà e di cambiamento della cultura che nutre la violenza alle donne, il consiglio comunale di Cosenza – ha detto la presidente Roberta Attanasio – ha votato per l’assegnazione di uno spazio dedicato alle attività del nostro centro antiviolenza. In questi anni il nostro centro antiviolenza, punto di riferimento per la rete nazionale dei CAV, ha accolto le donne che vivono differenti manifestazioni di violenza fisica, psicologica, economica. Siamo accanto a loro, accompagnandole in percorsi di uscita dalla violenza, sostenendo il loro processo di autodeterminazione e di libertà. Un impegno civile, politico e di cura sempre dettato dalla convinzione di generare libertà di scelta e di vita per tutte”.

“Il voto di oggi – ha sottolineato Antonella Veltri, già presidente della rete nazionale dei cav D.i.Re e socia fondatrice del cav Lanzino – rappresenta assunzione di responsabilità da parte della istituzione comunale per il contrasto della violenza maschile sulle donne all’indomani del rischio chiusura del centro. Non faremo ringraziamenti, ma segneremo insieme alle amministratrici e agli amministratori i passi per un percorso comune che finalmente vede impegnati di fatto anche la nostra comunità, la società civile. Per questo crediamo che da oggi in poi considereremo nostra alleata questa amministrazione nei progetti e nelle attività future che ci auspichiamo di condurre insieme”.