COSENZA – Il Consiglio comunale, riunitosi a Palazzo dei Bruzi sotto la presidenza di Giuseppe Mazzuca, ha approvato dopo una lunga e articolata seduta il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, adempiendo agli obblighi di legge entro i termini previsti. Un passaggio tecnico, ma cruciale, che pone le basi per la predisposizione del prossimo bilancio di previsione e conferma la linea di risanamento e consolidamento finanziario dell’Amministrazione guidata dal sindaco Franz Caruso. Il DUP, come illustrato dal dirigente al Bilancio, Marco De Rito, rappresenta il documento strategico di programmazione economica e finanziaria dell’ente e ingloba anche l’aggiornamento del Piano triennale delle opere pubbliche. Confermati gli obiettivi strategici e operativi, tra cui il risanamento del disavanzo e il miglioramento del risultato di amministrazione.

Coperture e investimenti

Il Consiglio ha anche ratificato due importanti variazioni di bilancio: la prima ha consentito di accogliere richieste dai settori comunali, tra cui finanziamenti per progetti sociali, edilizia scolastica e supporto ai nuovi messi comunali; la seconda riguarda il finanziamento regionale da 7 milioni di euro per il rifacimento dello stadio San Vito-Marulla, approvato all’unanimità.

L’assestamento generale ha permesso di destinare risorse a progetti di welfare (oltre 1 milione di euro), coprire debiti fuori bilancio segnalati dall’Avvocatura comunale, e far fronte a esigenze manutentive e organizzative, utilizzando anche fondi prudenziali creati grazie alla buona gestione 2024.

Urbanistica

Oltre al bilancio, il Consiglio ha approvato diverse pratiche urbanistiche, fra cui il Progetto esecutivo e il Piano di esproprio per il secondo lotto della riqualificazione del quartiere Santa Lucia, finanziato per oltre 3,8 milioni di euro dalla Regione Calabria. L’intervento punta a recuperare edifici storici degradati per destinarli a edilizia sociale e servizi pubblici. Disco verde anche per tre nuovi interventi edilizi: edifici a uso misto residenziale e uffici a Donnici, un complesso commerciale e residenziale tra via Cesare Gabriele e via Costantino Mortati, e un fabbricato multipiano in zona B5, nei pressi di via Borsellino e via Chinnici. Tutti i progetti sono stati illustrati in aula dal dirigente all’Urbanistica Francesco Azzato.

Spazi assegnati al CSV e al CAV Lanzino

Uno dei momenti più significativi della seduta è stata l’approvazione dell’atto di indirizzo per l’assegnazione di spazi comunali a diverse realtà associative. In particolare, il Centro contro la violenza alle donne “Roberta Lanzino” – attivo da oltre 35 anni – riceverà l’immobile comunale di via Pasubio/via San Martino (ex “Io cittadino”), mentre il CSV (Centro Servizi per il Volontariato) si insedierà nei locali della ex delegazione comunale a Serra Spiga. Anche la Città dei Ragazzi sarà assegnata a un gruppo di associazioni, secondo criteri di turnazione, condivisione e onerosità calmierata, come previsto da un emendamento presentato dalla consigliera Bianca Rende durante la conferenza dei capigruppo. L’emendamento è stato accolto per favorire una gestione più inclusiva e trasparente degli spazi pubblici.

Il consigliere Giuseppe d’Ippolito ha espresso perplessità sull’assegnazione diretta della Città dei Ragazzi, proponendo una manifestazione d’interesse, ma la linea condivisa ha trovato ampio consenso.

Il sindaco Franz Caruso, intervenuto al termine della seduta, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, in particolare per l’assegnazione di una sede adeguata al Centro Lanzino. “Non c’è destra o sinistra su questi temi, ma solo civiltà”, ha dichiarato, sottolineando il valore delle associazioni del territorio e ringraziando chi ha reso possibile questa decisione, tra cui le attiviste Antonella Veltri e Roberta Attanasio. L’unico punto rinviato è stato quello relativo alla discussione sugli immobili morosi, su richiesta del consigliere Michelangelo Spataro per assenza del delegato del sindaco al Patrimonio. Sarà trattato come primo argomento nel prossimo consiglio.