Cosenza, consigliera Bresciani «che fine ha fatto il centro anziani di via Millelli?»

COSENZA – Una sede storica del centro città sparita nel silenzio. Che fine ha fatto il Centro Anziani di via Millelli? È la domanda al centro dell’interrogazione ufficiale presentata dalla consigliera comunale Alessandra Bresciani al sindaco e all’assessorato competente, dopo aver constatato la clamorosa assenza della storica sede del centro cittadino nei recenti provvedimenti sui Centri sociali per anziani.

Una cancellazione silenziosa, senza annunci, senza spiegazioni, che solleva dubbi e perplessità. Mentre si parla di fondi distribuiti, sedi attive e comitati di gestione trasparente in tre quartieri — via Popilia, Donnici e Serra Spiga — della sede di via Millelli non c’è traccia.

Un colpo di spugna o una dimenticanza?

Il timore, spiega la consigliera Bresciani, è che la riorganizzazione dei centri per anziani abbia volutamente escluso il quartiere della Riforma-Rivocati, cuore storico della città. “Non vorremmo che qualcuno avesse pensato che il centro storico potesse fare a meno del suo centro, presente da anni nei quartieri della Riforma e dei Rivocati”, sottolinea.

Durante una seduta della Commissione consiliare, alla presenza dell’assessore Veronica Buffone e della dirigente Fittante, era stata formalmente richiesta la riattivazione del centro. Ma ad oggi, nessuna risposta concreta è giunta. “È stato letteralmente ghostato”, afferma ironicamente, usando un’espressione cara ai più giovani.