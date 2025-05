Cosenza, consegnato il sigillo della città a Federico Morabito. Caruso: “Imprenditore generoso”

il sindaco Franz Caruso ha consegnato al titolare, Federico Morabito, il sigillo della Città “in segno di gratitudine nei confronti di un imprenditore generoso – ha sottolineato Franz Caruso – che vuole bene alla città, alla quale sta donando la rigenerazione di spazi e luoghi importanti”. Il riferimento del primo cittadino di Cosenza è ai pilastri di via Padre Giglio, la cui riqualificazione, attraverso i murales dell’artista Paolo Viscardi, è totalmente finanziata da Federico Morabito. COSENZA – In occasione delle celebrazioni dei trent’anni di attività della Hobby Color, festeggiati ieri sera all’auditorium “Guarasci” con l’iniziativa “Numeri Primi”,in segno di– ha sottolineato Franz Caruso –, alla quale sta donando la rigenerazione di spazi e luoghi importanti”.

“Morabito, imprenditore generoso seguito da tanti altri”

“Un gesto nobile – ha affermato Franz Caruso – di un imprenditore che ama la sua città, nella quale ha creato, attraverso la propria attività, dei posti di lavoro ed alla quale ora dona spazi rigenerati, belli ed artisticamente attraenti, attraverso un progetto “Sei facce della stessa medaglia” che mi ha presentato il 9 dicembre 2022, nel ponte dell’Immacolata ed in un Palazzo dei Bruzi pressoché deserto. Un’idea progettuale che ho subito accolto con favore perché ben si lega alla mia azione amministrativa che ha, tra gli obiettivi primari, quello di ridare dignità a luoghi periferici e/o anonimi del nostro tessuto urbano per integrarli con il resto del contesto cittadino”.

Il sindaco Franz Caruso ha, quindi, tenuto a sottolineare come l‘esempio di Federico Morabito sia stato seguito da tanti altri imprenditori che, in una rete di solidarietà e vicinanza alla città, si stanno spendendo molto per Cosenza e la sua comunità. “La mia amministrazione ricambia onorando la cultura del lavoro, che deve essere retribuito e nei tempi adeguati – ha evidenziato il sindaco Franz Caruso – e, così facendo, stiamo anche ridando credibilità all’Ente. Le aziende che prestano la propria opera per il Comune vengono, finalmente, pagate in tempi rapidi, cosa che non accadeva prima. Tant’è che nei primi anni, quando pubblicavamo i bandi per l’aggiudicazione di lavori pure importanti, nessuno partecipava. A distanza di soli tre anni, all’ultimo bando ho appreso con piacere che hanno partecipato ben 20 imprese. E’ questo un dato di valore che dà il segno di come stiamo incidendo positivamente a 360 gradi per ridare lustro, onore e dignità alla istituzione che rappresentiamo e, con essa, all’intera città”.

“In questo percorso di rinascita – ha proseguito Franz Caruso – associazioni ed imprenditori hanno avuto ed hanno un ruolo importante, perchè ci stanno affiancando con determinazione, dal supporto per le festività natalizie alla rigenerazione di luoghi simbolo del nostro patrimonio architettonico e culturale alla valorizzazione di importanti servizi, in nome di un affetto incondizionato verso Cosenza ed i cosentini. Sono questi momenti di crescita e di progresso di una comunità che si sta fortificando anche attraverso l’opera di solidarietà che i suoi imprenditori stanno portando avanti in segno di riconoscenza”.

“Al di là dei traguardi personali e professionali che si raggiungono – ha concluso Franz Caruso – io stesso ho ricevuto tanto dalla mia Cosenza in termini di vicinanza, sostegno ed umanità e mi sento anche io, soprattutto nella mia qualità di Sindaco, di dover in qualche modo ricambiare. Per cui, nella mia azione amministrativa, non c’è solo responsabilità e affetto incondizionato, ma anche tanta gratitudine. Sentimenti che condivido con Federico che, oltre ad essere un imprenditore ed un filantropo, è anche mio carissimo amico da tanto tempo”.