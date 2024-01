Cosenza: congresso Forza Italia, Tajani «in Calabria un’ottima classe dirigente»

COSENZA – «La qualità della classe dirigente conta ma anche la partecipazione di militanti e quadri, per il ruolo che svolge Forza Italia nel Governo e nel Paese». Così il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, a Cosenza per il congresso provinciale del partito dopo la tappa a Reggio Calabria. «Stiamo dando una voce fortemente democratica al nostro movimento politico, perché stiamo eleggendo tutta la classe dirigente territoriale, tutti i segretari provinciali».

Tajani ha parlato di «straordinaria mobilitazione» in vista del congresso nazionale e del 30mo anniversario della fondazione di Forza Italia. «Stiamo lavorando per avere una campagna elettorale da protagonisti in tutte le Regioni. Il nostro obiettivo, lo abbiamo detto, è quello di raggiungere il 10% alle europee, per arrivare al 20% alle politiche».

Con i congressi di Cosenza e Reggio Calabria si è conclusa in Calabria la tre giorni di Forza Italia per la scelta della nuova classe dirigente provinciale. Antonino Maiolino, consigliere comunale di Reggio Calabria, e il deputato Giovanni Arruzzolo, sono stati eletti, rispettivamente, segretario cittadino e provinciale di Forza Italia a Reggio Calabria.

A Cosenza è l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo il segretario provinciale degli azzurri. Ieri, a Catanzaro, è stato eletto Marco Polimeni, mentre venerdì, a Crotone, è stato eletto l’ex parlamentare Sergio Torromino e, a Vibo Valentia, il capogruppo in Consiglio regionale Michele Comito.